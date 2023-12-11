Ростех поставил армии партию БМП-2М «Бережок»

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Дочерний холдинг «Высокоточные комплексы» с опережением графика передал в войска модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок».

Эти комплексы чрезвычайно востребованы в зоне СВО и применяются для противодействия живой силе и бронированной военной технике противника, в том числе танкам. Также они используются для разрушения фортификационных сооружений.

Арсенал БМП-2М включает 30 мм пушку, автоматический гранатомет, пулемет и ПТУР «Корнет». Система управления огнем может эффективно применяться в любое время суток на дальности до 8 км.

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