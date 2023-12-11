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Армия и Флот

На атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» подняты военно-морские флаги

 © static.kremlin.ru

В Северодвинске на заводе «Севмаш» в торжественной церемонии подняты военно-морские флаги на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск».

"Император Александр III" — седьмой атомный подводный ракетный крейсер проекта 955 и четвертый корабль усовершенствованного проекта 955А. Его заложили в декабре 2015 года, в декабре 2022-го спустили на воду.

«Красноярск» — вторая серийная подлодка и третий корабль проекта 885М. Ее заложили в 2014 году, спустили на воду в июле 2021-го.

 © static.kremlin.ru

 © static.kremlin.ru

 © static.kremlin.ru

 © static.kremlin.ru

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6395059

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