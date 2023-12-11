На атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» подняты военно-морские флаги
В Северодвинске на заводе «Севмаш» в торжественной церемонии подняты военно-морские флаги на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск».
"Император Александр III" — седьмой атомный подводный ракетный крейсер проекта 955 и четвертый корабль усовершенствованного проекта 955А. Его заложили в декабре 2015 года, в декабре 2022-го спустили на воду.
«Красноярск» — вторая серийная подлодка и третий корабль проекта 885М. Ее заложили в 2014 году, спустили на воду в июле 2021-го.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
11.12.2316:36:13
11.12.2317:30:31
11.12.2320:46:44