Первый штатный носитель многоцелевой системы «Посейдон», атомная подводная лодка «Хабаровск» проекта 09851, покинула достроечную стенку «Севмаша» и вышла в море для прохождения заводских ходовых испытаний.

АПЛ «Хабаровск» является единственной построенной по проекту 09851 подводной лодкой в рамках контракта от 2012 года. Проект разработан ЦКБ «Рубин», субмарина заложена 27 июля 2014, выведена из эллинга 1 ноября 2025 года. Изначально планировалось ввести данную подлодку в состав ВМФ РФ в 2020 году.

«Хабаровск» является первым штатным носителем ядерных торпед «Посейдон». По неофициальной информации, АПЛ имеет шесть пусковых устройств 2П39 для запуска «Посейдонов» с ядерными боевыми частями до 6 мегатонн каждый. Кормовая часть подлодки практически идентична подводным ракетным крейсерам стратегического назначения проекта 995А «Борей-А».

После прохождения всех испытаний АПЛ «Хабаровск» войдёт в состав Тихоокеанского флота с базированием на Камчатке. Вероятней всего, это произойдёт уже в следующем году.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в составе российского флота имеется один носитель «Посейдонов» — это АПЛ специального назначения «Белгород», переоборудованная из недостроенного подводного крейсера проекта 949А. Данная подлодка имеет четыре пусковых установки для «Посейдонов». Ранее проходила информация, что Минобороны планирует заказать четыре носителя «Посейдонов», по два на Северный и Тихоокеанский флот. Причём серийные подлодки должны были закладываться по модернизированному проекту 09853.