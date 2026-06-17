Атомный подводный ракетный крейсер «Мурманск» проекта 855 («Ясень-М») торжественно заложили на судостроительном предприятии «Севмаш». Россия — одна из немногих стран мира, которая способна создавать и строить такие корабли и иметь их на вооружении ВМФ, подчеркнул Александр Моисеев.

Крейсеру присвоено имя героического города — города-героя Мурманск, который на протяжении всей своей истории был и остается северным форпостом нашей Родины.

Закладную доску установили главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев и гендиректор «Севмаш» Михаил Будниченко.

«Мурманск» — девятый ракетоносец серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта «Ясень-М». Головная АПЛ — «Казань» — была передана в состав ВМФ в 2021 году. Следом были построены и вошли в состав флота «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». На разных этапах строительства на предприятии сейчас находятся еще несколько атомных подводных крейсеров.

Проект «Ясень-М» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Эти подлодки оснащены высокоточным ракетным оружием большой дальности.