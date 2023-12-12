Фабрику по производству гофротары реконструировали в Подольске

© 360tv.ru

Четыре цеха фабрики по производству гофроупаковки и гофротары «Архбум» реконструировали в Подольске. Они находятся на Вишневой улице.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, реконструкцию провели в рамках второго этапа строительства. Там обустроили колерную с установкой станции смешивания красок, а также запустили транспортную линию между цехами.

Кроме того, склад, где будут принимать, хранить и отгружать продукцию, модернизировали.

Первый этап строительства был завершен в мае 2023 года. площадь производственных помещений увеличили до девяти тысяч квадратных метров, а также возвели новый склад для хранения целлюлозы и тарного картона. В проект инвестировали 200 миллионов рублей.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.