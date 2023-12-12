В Калуге начинается производство новых газотурбинных двигателей для Т-80

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«Калужский двигатель» начинает производство новых газотурбинных двигателей ГТД-1500 для модернизированных танков Т-80.

Когда-то этот завод в 1975 году начинал выпуск первых массовых газотурбинных двигателей для наших танков. Дорога от ГТД-1000 до «1500» оказалась длинной.

Как и многие предприятия ВПК, «Калужский двигатель» прошёл тернистый путь: реорганизации, прекращение выпуска Т-80 в 1991 году, прекращение выпуска ГТД-1000 в 2001 году, переход на гражданскую продукцию.

В 2017 году Министерство обороны России приняло решение о снятии с консервации части танков Т-80 и их модернизации до уровня Т-80 БВ М.

Так началось возрождение завода.

В ходе модернизации танки стали оснащать новыми калужскими газотурбинными двигателями ГТД-1250 ТФ, которые обладали мощностью 1250 лошадиных сил и были более экономичными по сравнению с предыдущими версиями.

Сегодня государством поставлена задача создать ещё более мощный газотурбинный двигатель (1 500 лошадиных сил вместо нынешних 1 250-ти). Работы в этом направлении уже идут. На заводе увеличен штат сотрудников, появилось много молодёжи.

Процесс производства запущен и завод активно работает над созданием новых газотурбинных двигателей. Это включает в себя изготовление деталей, отливку форм и создание крыльчатки для первого каскада агрегата. Одной из самых сложных частей производства является отливка габаритной корпусной детали — редуктора силовой передачи. На заводе сохранены все необходимые компетенции и технологии для создания таких сложных механизмов.

Как это делается:

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/CAJ2orKQkbQ

https://kgvinfo...z2nacx756614517

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