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Kотенко Cергей 11 февраля 2025, 09:09 105 Производство

Первые двигатели ПД-8 переданы для испытаний регионального самолёта SJ-100

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 © rostec.ru

Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», входящее в Госкорпорацию «Ростех», передало первые двигатели ПД-8 для Авиазаводу им. Ю. А. Гагарина (Комсомольск-на-Амуре) для установки на ближнемагистральный лайнер SJ-100. После завершения наземных отработок начнутся лётные испытания силовых установок в составе самолёта.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 был разработан на предприятии «ОДК-Сатурн» с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов. В его разработке и производстве задействованы ведущие предприятия Ростеха. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования.

 © rostec.ru

«Предприятия Ростеха ускоренными темпами завершают программу импортозамещения основных систем и агрегатов самолета SJ-100. Двигатели ПД-8 переданы нашим авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре, которые совместно с представителями ОДК проведут доводочные работы непосредственно на заводе и подготовят самолет к первому полету с отечественными силовыми установками. Наша цель — в максимально короткие сроки выйти на летные испытания и сертификацию полностью отечественного лайнера», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, сегодня специалисты ОДК ведут работы по созданию на базе ПД-8 отечественной силовой установки для тяжелых транспортных вертолётов.

Ближнемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер SJ-100 разрабатывается компанией «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации. Новейшая модификация «Суперджета» создается по программе импортозамещения систем и компонентов. На SJ-100 замещено порядка 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.

Также SJ-100 получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолётов типа «Суперджет».

https://properm...niqc4w605264045

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Источник: https://rostec.ru/media/pressreleas...100/?ysclid=m702xegsen463083855#end

Двигатель ПД-8, "ОДК-Авиадвигатель", Пермский край, ОДК, "Ростех", двигателестроение
  • Нет аватара sanfox
    11.02.2510:40:55

    Я в тексте запутался!

    Цитата:

    «Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», входящее в Госкорпорацию «Ростех», передало первые двигатели ПД-8 для Авиазаводу им. Ю. А. Гагарина (Комсомольск-на-Амуре) для установки на ближнемагистральный лайнер SJ-100. После завершения наземных отработок начнутся лётные испытания силовых установок в составе самолёта.

    Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан на предприятии «ОДК-Сатурн» с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов."

    Кто, кому, что передал?

    Двигатель создан в Рыбинске, но передало его «Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель»»,

    они его серийно производят или дорабатывают? Все эти предприятия входят в Ростех?

    Тогда это внутренние перемещения изделия внутри корпорации!   

    #1296727
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      11.02.2510:46:05

      Пермский «Авиадвигатель» начал серийное производство ПД-8. Он изготовил и передал первые двигатели в Комсомольск-на-Амуре на авиазавод для испытаний.

      Отредактировано: Kотенко Cергей~10:50 11.02.25
      #1296728
  • А л е к с е й А л е к с е й
    11.02.2510:49:11

    Очепятку исправьте:

    … первые двигатели ПД-8 для Авиазаводу …

    #1296729
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