Первые двигатели ПД-8 переданы для испытаний регионального самолёта SJ-100

© rostec.ru

Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», входящее в Госкорпорацию «Ростех», передало первые двигатели ПД-8 для Авиазаводу им. Ю. А. Гагарина (Комсомольск-на-Амуре) для установки на ближнемагистральный лайнер SJ-100. После завершения наземных отработок начнутся лётные испытания силовых установок в составе самолёта.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 был разработан на предприятии «ОДК-Сатурн» с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов. В его разработке и производстве задействованы ведущие предприятия Ростеха. В работе над силовой установкой применялся опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Для ускорения сертификации ПД-8 используются результаты компьютерного моделирования.

© rostec.ru

«Предприятия Ростеха ускоренными темпами завершают программу импортозамещения основных систем и агрегатов самолета SJ-100. Двигатели ПД-8 переданы нашим авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре, которые совместно с представителями ОДК проведут доводочные работы непосредственно на заводе и подготовят самолет к первому полету с отечественными силовыми установками. Наша цель — в максимально короткие сроки выйти на летные испытания и сертификацию полностью отечественного лайнера», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, сегодня специалисты ОДК ведут работы по созданию на базе ПД-8 отечественной силовой установки для тяжелых транспортных вертолётов.

Ближнемагистральный узкофюзеляжный авиалайнер SJ-100 разрабатывается компанией «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации. Новейшая модификация «Суперджета» создается по программе импортозамещения систем и компонентов. На SJ-100 замещено порядка 40 импортных систем и агрегатов, в том числе двигатель, авионика, шасси, вспомогательная силовая установка, комплексная система управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие.

Также SJ-100 получил отечественный фюзеляж, в который были внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание самолета. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолётов типа «Суперджет».

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