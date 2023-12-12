На Байконуре собрали ракету для запуска гидрометеорологического спутника «Арктика-М» № 2

В монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» № 2.

© www.roscosmos.ru

Сегодня государственная комиссия разрешила 13 декабря вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» № 2 планируется 16 декабря в 12:17:48 по московскому времени.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и спутник «Арктика-М» № 2 — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Роскосмос).

Космический аппарат «Арктика-М» № 2 предназначен для мониторинга гидрометеорологической обстановки в арктическом регионе и прилегающих территориях, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ и информации с автоматических измерительных платформ сбора данных Росгидромета, в том числе расположенных в арктическом регионе.

Первый спутник «Арктика-М» был выведен на орбиту в феврале 2021 года и после летных испытаний в сентябре 2021 года был введен в эксплуатацию в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Наличие в системе космического аппарата «Арктика-М» № 2 обеспечит непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона двумя спутниками, которые будут попеременно сменять друг друга на рабочих участках орбит.

В мае 2023 года Госкорпорация «Роскосмос» и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на модернизацию системы «Арктика-М» для увеличения ее орбитальной группировки до четырех космических аппаратов. Создание и запуск спутников «Арктика-М» № 3, № 4, № 5 и № 6 намечаются до 2031 года. Это позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области и производить наблюдения требуемого района с разных ракурсов, а также детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций и увеличить точность выделения облаков над снежным и ледовым покровами и определения их характеристик в арктическом регионе и прилегающих территориях.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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