В Москве открыт флагманский центр ГКБ им Боткина

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Открыт новый флагманский центр Городской клинической больницы им. С.П. Боткина в Москве и Московский урологический центр, созданный на базе 20-го корпуса больницы.

Строительство семиэтажного флагманского центра ГКБ им. Боткина площадью 16,4 тыс. кв.м началось в июне 2020 года. В медучреждении работают 795 человек — 288 врачей и 325 сотрудников среднего медицинского персонала — большая часть из них переведена из других отделений Боткинской больницы. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые могут получить полный комплекс необходимой помощи, от диагностики до оперативного вмешательства и интенсивной терапии, в течение первых суток госпитализации. Затем — в зависимости от состояния — их либо выпишут домой, либо переведут в профильные отделения больницы для продолжения лечения.

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В распоряжении врачей девять суперсовременных операционных, в том числе гибридная, ангиографическая, пять общего профиля и две малые. Новый корпус оснащен современным оборудованием, включая магнитно-резонансный и два компьютерных томографа, рентген-комплекс, C-дуга, ангиограф и другое, медицинская документация ведется исключительно в электронном виде. На крыше центра организована вертолетная площадка. А машины скорой помощи могут подъезжать к корпусу по одностороннему проезду — для выгрузки пациентов оборудован отапливаемый тамбур, рассчитанный на одновременный заезд четырех машин.

Что касается Московского урологического центра, то он был создан на базе семиэтажного корпуса № 20, реконструкция корпуса была начата в марте 2022 года и завершена в ноябре 2023 года. По сути, на базе Боткинской больницы формируется урологический кластер, включающий отделения экстренной, плановой урологической и онкоурологической помощи, специализированное реанимационное отделение, стационар кратковременного пребывания и консультативно-диагностическое отделение. Центр рассчитан на 174 койки, оборудовано семь операционных, в том числе роботизированные, мощность корпуса позволяет проводить до 17 тыс. урологических операций в год. Помимо лечения пациентов специалисты Московского урологического центра будут заниматься научно-исследовательской работой.

Флагманские центры введены в эксплуатацию в ГКБ им. Вересаева, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Филатова и ГКБ им. Боткина. Всего они появятся в шести городских стационарах.

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