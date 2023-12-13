На Кимрской фабрике им. Горького начали выпуск фильтрующего материала «Мелтблаун»

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13 декабря состоялось открытие нового цеха на АО «Кимрская фабрика им. Горького» в Тверской области. На площадке запущена линия сверхэффективного фильтрующего материала «Мелтблаун» для применения в средствах индивидуальной защиты. Планируемая производственная мощность — до 1,3 млн кв. м нетканых материалов в год.

Как рассказал генеральный директор фабрики Дмитрий Бемов, благодаря запуску нового оборудования обеспечен полный технологический процесс выпуска современных материалов, который будут использоваться, в том числе для изготовления собственных средств индивидуальной защиты. В 2024 году планируется запуск автоматической линии по производству из «Мелтблауна» формованных респираторов «СПИРО 300+".

Кимрская фабрика им. Горького основана в 1925 году. Более 60 лет она является специализированным предприятием по производству средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов. В годы Великой Отечественной войны коллектив фабрики поставлял на фронт обмундирование для бойцов Красной Армии. В мирное время предприятие обеспечило выпуск средств индивидуальной защиты для работников атомной промышленности, медицины и других отраслей.

После аварии на Чернобыльской АЭС фабрика работала в три смены, поставляя для ликвидаторов имеющие аналогов в мире респираторы «Лепесток» и защитную одежду.

В период борьбы с коронавирусной инфекцией на предприятии в кратчайшие сроки был увеличен выпуск необходимых защитных масок, респираторов и спецодежды.

Сегодня АО «Кимрская фабрика им. Горького» изготавливает более 100 видов противоаэрозольных и противогазоаэрозольных респираторов и свыше 40 наименований дополнительной защитной одежды. С 2010 года здесь делают принципиально новые модели респираторов серии «СПИРО», технология производства которых в России использовалась впервые. В 2022 году на фабрике произведено порядка 10 млн респираторов. На предприятии трудится более 400 специалистов.

Основными потребителями продукции являются АО «Концерн Росэнергоатом», АО «УК Кузбассразрезуголь», АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Учалинский ГОК». Изделия из Верхневолжья также поставляются в Белоруссию и Казахстан.

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