АМО запустил производство грузовиков «Урал» на бывшем заводе Volvo
Производство грузовых автомобилей на бывшем заводе Volvo в Калуге запущено, сообщает ТАСС.
В 2024 году Калужское машиностроительное предприятие АО «АМО», входящее в группу компаний «Промышленные инвестиции», планирует выпустить 2 тыс. отечественных грузовиков линейки Next.
Ко дню открытия в сборке находится 18 единиц техники. Планируется до конца года запустить в производство 50 машин. В перспективе на 2024 год предприятие будет производить по 12 крупнотоннажных грузовиков повышенной проходимости в день, отмечается в сообщении.
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