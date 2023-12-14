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Производство

АМО запустил производство грузовиков «Урал» на бывшем заводе Volvo

 © www.metalinfo.ru

Производство грузовых автомобилей на бывшем заводе Volvo в Калуге запущено, сообщает ТАСС.

В 2024 году Калужское машиностроительное предприятие АО «АМО», входящее в группу компаний «Промышленные инвестиции», планирует выпустить 2 тыс. отечественных грузовиков линейки Next.

Ко дню открытия в сборке находится 18 единиц техники. Планируется до конца года запустить в производство 50 машин. В перспективе на 2024 год предприятие будет производить по 12 крупнотоннажных грузовиков повышенной проходимости в день, отмечается в сообщении.

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Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/156297

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Производство грузовых автомобилей, АО "АМО"
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.12.2311:46:37

    Хорошее название: АМО.

    Первым советским грузовиком считается модель АМО-Ф-15, разработанная на базе итальянского «Фиата» на московском заводе АМО (будущий ЗИЛ).

    В добрый путь, Уралы!    

    #1273835
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    14.12.2312:43:44

    Всегда говорил, и буду говорить: развивайте свои собственные автобренды, технологии и компонентную базу! Автопром вполне может стать одним из локомотивов роста экономики.

    #1273841
  • Нет аватара Учиться
    14.12.2314:52:34

    Volvo китайский, так почему ушли?

    #1273857
    • Нет аватара Scooter
      14.12.2314:56:56

      Учиться,

      Наверное, чтобы продажи в Европе и т. д. не забанили

      #1273859
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