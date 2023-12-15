На Ямале построен новый медицинский комплекс

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В Приуральском районе возвели новый медицинский объект, который стал одним из самых крупных модульных сооружений на Ямале. Современный медицинский комплекс в Аксарке состоит из трёх блоков, соединённых тёплым переходом. В его состав входит двухэтажная подстанция скорой помощи, стационар на 17 мест и гараж для 6 специальных автомобилей. Объект строили чуть больше года. Общая площадь комплекса составляет более 2 000 м2, а его внутреннее пространство оснащено современным оборудованием и мебелью.

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Здесь предусмотрены не только врачебные кабинеты, но и служебные помещения, лифт и пищеблок. Фасад здания выполнен в оранжевых и серых цветах, а над входными группами размещен яркий ямальский логотип. Всего в этом новом учреждении будут работать около 30 медиков.

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В комфортном здании предусмотрено современное медицинское оборудование, просторные палаты с душевыми, реанимация и даже комната отдыха медицинского персонала с кухней.

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