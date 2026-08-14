В Ноябрьске открылась поликлиника на 1400 посещений в смену, это крупнейшее амбулаторно-поликлиническое учреждение региона. Здание стоит на территории действующего больничного городка, она соединена тёплым переходом с терапевтическим корпусом. Площадь нового медицинского объекта — порядка 13 тысяч квадратных метров. В больнице будет работать 110 врачей. Поликлиника объединит в себе всю амбулаторную помощь взрослому населению города.

Посетителей встречает просторное фойе. Мебель спроектирована специально для поликлиники, с учётом потребностей персонала и посетителей.

В тёмное время суток фасад украшает световая композиция в виде ночного неба, в центре которого выделяется созвездие Большой медведицы с яркой Полярной звездой.

Тут установлен аппарат КТ, уже третий в городе. Новый КТ рассчитан на широкий спектр обследований: неврология, онкология, травмы, заболевания хирургического и терапевтического профилей. Расположение томографа непосредственно во взрослой поликлинике выбрано не случайно: именно здесь фиксируется большая потребность в исследованиях такого рода. Ежедневно врачи поликлиники направляют на КТ-исследования порядка 40 человек. Ключевое преимущество оборудования — получение изображений с высоким разрешением при низких дозах облучения, а также возможность оперативной расшифровки результатов.

Строительства этой поликлиники город ждал больше 20 лет. Комплекс больничного городка был построен в начале 90-х годов и был рассчитан на население в 50000 человек. В нулевые годы вопрос расширения больницы стал подниматься всё чаще и чаще, ведь население города уже в два раза превысило расчётные показатели городской больницы.

Вопрос дефицита площадей назрел очень остро. Во время Честного маршрута в 2022 году губернатор Ямала из Ноябрьска дал символический старт строительству шести крупных медучреждений. Кроме поликлиники на 1400 посещений, это детский медицинский центр в Тарко-Сале, участковая больница в новоуренгойском районе Коротчаево, стационар на 46 коек в посёлке Тазовском, поликлинический комплекс на 730 посещений в Муравленко, педиатрический корпус с поликлиникой в Губкинском. Некоторые из этих объектов откроются уже в этом году, «Году здоровья» на Ямале.

Ноябрьская городская больница переживает большую реконструкцию, уже построены корпуса стерилизационного и ангиографического отделений , завершилась реконструкция взрослого инфекционного отделения , продолжается ремонт в дермато-верерологическом и паталого-анатомическом корпусах.

С открытием новой поликлиники освобождается старое трёхэтажное здание, это значит, что у Ноябрьской ЦГБ появится много манёвреных площадей и реконструкция медицинского городка ускорится. Через несколько лет полтора десятка корпусов больницы должны быть приведены в единый архитектурный стиль, а территория полностью благоустроена.