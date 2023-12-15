Ростех выполнил ГОЗ на поставку «Штурм-С» и «Хризантема-С»

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«Высокоточные комплексы» исполнили государственный оборонный заказ 2023 года на поставку самоходных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» и ремонт «Штурм-С» разработки Конструкторского бюро машиностроения.

«Штурм-С» и «Хризантема-С» — это уникальные самоходные противотанковые комплексы, предназначенные для уничтожения современных и перспективных танков, в том числе оснащенных динамической защитой, малотоннажных надводных целей, низколетящих воздушных целей, оборонительных сооружений, живой силы в укрытиях и на открытых площадках днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

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