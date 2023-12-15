«ПК Транспортные системы» поставила Петербургу 77 низкопольных трамваев

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Компания «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) выполнила контракт на производство 77 низкопольных трамваев для Санкт-Петербурга, заключенный в апреле прошлого с городским комитетом по транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Изготавливали транспорт на Тверском механическом заводе электротранспорта, а также на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Оба производства входят в ПК ТС. Петербург получил несколько разных моделей трамваев — 71-923М «Богатырь-М» (19 единиц), трехсекционный 71-931М «Витязь-М» (20 единиц), трехсекционный трамвай двустороннего движения 71-932 «Невский» (38 единиц).

Все три модели являются низкопольными. Каждый трамвай оборудован современными медиасистемами для информирования пассажиров, доступом к сети Wi-Fi и розетками для зарядки мобильных устройств. Все модели адаптированы для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья. При этом «Невский» оснащен системой активной помощи водителю (автопилотом).

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