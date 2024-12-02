d-tatarinov 02 декабря 2024, 13:40 Транспорт, спецтехника и логистика
«Генерал» уже в Самаре!Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
«Генерал» уже в Самаре! Готовимся к началу испытаний.
Специалисты обучат местных водителей нюансам управления, а после электробус выйдет на маршрут.
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Источник: https://t.me/pc_transportsystems
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