ВВС Мьянмы получили два истребителя Су-30СМЭ

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15 декабря 2023 года телеканал MRTV (Мьянмское радио и телевидение) опубликовал кадры передачи ВВС Мьянмы очередных истребителей Су-30СМЭ с бортовыми номерами «1906» и «1907» производства Иркутского авиационного завода ПАО «Корпорация «Иркут» .

Контракт на поставку шести истребителей Су-30СМЭ был подписан 2018 году. Предполагаемая сумма контракта $204 млн.

Информация о получении ВС Мьянмы первых двух самолетов была опубликована в СМИ в сентябре 2023 года.

На вооружении ВВС Мьянмы также находятся вертолеты Ми-24 (9 штук) и Ми-17 (12 штук), а также самолеты МиГ-29 (26 штук) и Як-130 (18 штук).

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