Великоросс Экспорт

Вооруженные силы Мьянмы получили три российских вертолета Ми-38

7 ноября 2025 года вооруженные силы Мьянмы получили три новых транспортных российских вертолета Ми-38, о чем сообщил мьянманский телеканал MWD News, показав церемонию передачи вертолетов, на которой присутствовали высокопоставленные офицеры ВС Мьянмы.

Во время церемонии передачи вертолетов прошёл воздушный парад, в котором приняли участие ранее поступившие в ВС Мьянмы российские самолеты МИГ-29, а также СУ-30СМЭ (во второй половине декабря 2023 года сайт Сделано у Нас сообщил о том, что ВВС Мьянмы получили два истребителя Су-30СМЭ).

  • Нет аватара termometrix09.11.25 18:25:07

    Михаил Миль гордился бы такими разработками своего конструкторского бюро.

  • Нет аватара alexm10.11.25 11:55:07

    Если быть совсем точным, то в 2025 году идее и концепции Ми-38 исполняется 44 года.
    30 июня 1981 года ЦК КПСС и Совет Министров постановили начать работы по новой винтокрылой машине, получившей первоначальное имя Ми-8М. До сих пор мнения насчет того, какой машине на замену планировался новый вертолет, разнятся. В одних источниках пишут, что Ми-38 должен был стать новым, более совершенным Ми-8. Другие говорят, что машиной закрывали рыночную брешь между средней «великолепной восьмеркой» и тяжелым Ми-26.
    Если сравнить Ми-38 с потенциальными конкурентами, которые появились на свет гораздо раньше и успели уже завоевать рынки сбыта, то окажется, что российская машина выглядит как минимум аэродинамически совершеннее. Среди одноклассников выделяются EC-225 SuperPuma от Eurocopter, S-92 от SikorskyAircraft и AW-101UT от AgustaWestland, которые проигрывают Ми-38 как в максимальной грузоподъемности, так и в скорости с дальностью полета.

  • Артём Жаринов Артём Жаринов10.11.25 12:43:15

    Круто, а то после «касаток», вроде, не видел ни одной новости о Ми-38, значит, таки производят

    • user78 user7811.11.25 01:14:03

      Всего на сегодняшний день произведено не менее 19 шт. Ми-38, из них 3 для статических испытаний (ОП-0, ОП-5, ОП-6) и 16 лётных (4 прототипа ОП-01, ОП-02, ОП-03, ОП-04, остальные 12 шт. серийные).   

