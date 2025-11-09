Вооруженные силы Мьянмы получили три российских вертолета Ми-38
7 ноября 2025 года вооруженные силы Мьянмы получили три новых транспортных российских вертолета Ми-38, о чем сообщил мьянманский телеканал MWD News, показав церемонию передачи вертолетов, на которой присутствовали высокопоставленные офицеры ВС Мьянмы.
Во время церемонии передачи вертолетов прошёл воздушный парад, в котором приняли участие ранее поступившие в ВС Мьянмы российские самолеты МИГ-29, а также СУ-30СМЭ (во второй половине декабря 2023 года сайт Сделано у Нас сообщил о том, что ВВС Мьянмы получили два истребителя Су-30СМЭ).
