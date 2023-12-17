В Орехово-Зуево открылся региональный сосудистый центр

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Центр будет обслуживать жителей всей восточной части Подмосковья — Орехово-Зуевского, Богородского, Павлово-Посадского, Шатурского, Электростальского округов. На базе РСЦ открыты отделения рентгенохирургических методов лечения кардиологическое, неврологическое, а также палата интенсивной терапии.

Новое подразделение укомплектовано кадрами для полноценной работы — дополнительно было привлечено 9 врачей, в том числе рентгеноваскулярные хирурги, неврологи и кардиологи.

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Сейчас в Подмосковье развернута сеть из 17 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений.

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Благодаря слаженному взаимодействию специалистов этих центров с медиками скорой помощи, в Московской области удалось снизить смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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