МБР «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН

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Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку прошла в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Как сообщили в Минобороны, Козельское ракетное соединение является первым в составе Ракетных войск стратегического назначения, которое перевооружается на комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Планируется, что переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс «Ярс» завершится в 2025 году, говорил накануне командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Основу группировки РВСН составляют комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой в двух вариантах: шахтном и мобильном. Комплексы «Ярс», оснащённые ракетой с разделяющейся головной частью и маневрирующими боевыми блоками, могут поражать цели на расстоянии 11 тыс. км.

Фото — https://iz.ru/1...soedinenii-rvsn

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