«Калашников» выполнил ГОЗ по БЛА «КУБ»

АО «Концерн «Калашников» завершило в 2023 году все предусмотренные государственными контрактами отгрузки комплексов «КУБ».

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Ранее поставляемые управляемые боеприпасы «КУБ» хорошо зарекомендовали себя в специальной военной операции.

В развитие продуктовой линейки и при тесном взаимодействии с заказчиком концерн «Калашников» начал поставки боеприпасов повышенного могущества. Это позволит более эффективно поражать живую силу и технику противника.

«Мощности концерна в сегменте БЛА активно наращиваются: расширяется производство, закупается современное оборудование, оптимизируются рабочие процессы, — отметил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников. — Мы освоили серийное производство комплексов «КУБ» и за последние месяцы сумели увеличить объем их производства более чем в 2 раза».

Работа по поставкам управляемых боеприпасов будет продолжена. Напомним, что решение о поставках изделий «КУБ» по гособоронзаказу было принято в 2022 году.

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