На СЗ «Море» спустили на воду СПК «Керчь» проекта 23160 «Комета 120М»

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На судостроительном заводе «Море» (входит в ОСК) спустили на воду морское пассажирское судно на подводных крыльях проекта 23160 «Комета 120М». Судно получило название «Керчь» и завершает серию из пяти единиц.

Специалисты судостроительного завода «Вымпел» (входит в ОСК) завершают строительство серии скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 23160. Три «Кометы» построены в Рыбинске, четвертое и пятое судно строились совместно со специалистами судостроительного завода «Море» в Феодосии.

«Керчь» построена по договору с Государственной транспортной лизинговой компанией. После прохождения швартовных, ходовых и приёмо-сдаточных испытаний «Комета» будет передана заказчику. На линию она должна выйти в навигацию 2024 года.

Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 предназначено для скоростных перевозок до 120 пассажиров со скоростью до 65 км/ч. Салоны эконом- и бизнес-класса оборудованы креслами авиационного типа, имеют систему кондиционирования воздуха и выполнены из современных вибропоглощающих материалов.

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