Паром «Генерал Черняховский» проекта CNF19М вышел в первый рейс в режиме дистанционного управления

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Паром «Генерал Черняховский» проекта CNF19M впервые в России начал работу в режиме дистанционного управления с применением средств автономной навигации. Судно, обслуживающее морскую линию между Ленинградской и Калининградской областями, вышло из порта Усть-Луга в направлении порта Калининград.

«Генерал Черняховский» пройдет около 500 морских миль в автономном режиме. Управление паромом на протяжении части маршрута, проходящей в открытом море, будет вестись из Центра дистанционного управления. Судно, которое перевозит социально важный груз в Калининградскую область, прибудет в порт Калининград 21 декабря 2023 года.

По словам президена Sitronics Group Николая Пожидаева, для этого было установлено специальное оборудование и разработанный софт. В комплексе все системы анализируют окружающую обстановку, передают информацию в системы принятия решений, маневрирования и контроля за состоянием судна. Автономное судовождение предназначено для повышения безопасности судоходства. Поэтому свое развитие технология получит и на речных судах

Паром «Генерал Черняховский» работает на линии «Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград» с 6 октября 2022 года. Аналогичное по характеристикам судно — паром «Маршал Рокоссовский» — обеспечивает бесперебойную работу линии с марта 2022 года.

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