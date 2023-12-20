Новый детский сад в квартале Видное в Подмосковье

© prorus.ru

Трёхэтажный детский сад предназначен для 280 детей от полутора до семи лет. Здание окружает парк с разнообразным ландшафтом и игровыми площадками для детей разного возраста. Архитектура и интерьеры этого детского сада не похожи на другие подобные учреждения, даже в подборе материалов и цветов. Здесь нет лишней декоративности, а в отделке преобладают натуральные оттенки.

Форма здания образована разными функциональными блоками — помещениями для 12 групп, кабинетами для индивидуальных занятий, спортивным и музыкальным залами, опенспейсом для педагогов и медицинским блоком. Корпус выдвинут в парк, а на фасаде расположены разноформатные окна до 2,6 метров высотой. Разница в высоте проёмов связана с разным назначением помещений: в танцевальном зале нужно больше света, чем в помещении для сна. Уличный фасад — более спокойный: это северная сторона здания, поэтому сюда выходят подсобные и технические помещения. На северном фасаде находится и вход в здание: с двух сторон от него располагаются симметрично выдвинутые объёмы, которые акцентируют внимание на двери — она как будто приглашает зайти внутрь.

© prorus.ru

Фасад детского сада облицован кирпичом: белым на первом этаже, терракотовым — на втором и третьем. Рядом с окнами и входом используется рельефная кирпичная кладка — этот приём помогает сделать поверхность кирпичного фасада более динамичной и подчеркнуть проёмы. Здание не имеет порогов и ступеней — уровень пола находится на одном уровне с землёй, поэтому зайти в детский сад удобно и с коляской.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

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