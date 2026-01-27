В жилом комплексе «Новое Видное», построили новый детский сад на 350 мест.

Трехэтажное здание образовательного учреждения площадью 4,4 тыс. кв. метров рассчитано на 14 групп — по 25 детей в каждой. На первом и втором этажах предусмотрены по пять групповых блоков, на третьем этаже — четыре. В главном холле оборудован комфортный вестибюль с колясочной. На первом этаже разместились медицинский кабинет, пищеблок, комната охраны, прачечная, кладовые и другие хозяйственные помещения.

Второй этаж предназначен для основных развивающих занятий: здесь расположен спортивный зал с тренажерами для детей, просторный музыкальный зал для занятий, утренников и других праздничных мероприятий, кружковая, а также кабинеты психолога и логопеда. На третьем этаже находятся методический кабинет и служебные помещения.

Для каждой группы воспитанников на территории оборудована отдельная игровая площадка — для самых маленьких (до 3 лет) по 175 кв. м, для детей от 4 до 7 лет — по 225 кв. метров. Площадки оборудованы теневыми навесами для защиты от солнца, домиками-беседками, спортивными лабиринтами и развивающими игровыми элементами. Кроме того, воспитанники смогут проводить время на спортивной площадке площадью 340 кв. м и в общем дворе с цветниками и огородами. Территория дошкольной образовательной организации благоустроена в природном стиле, а для отделки здания используют материалы натуральных оттенков воды и песка. Главный акцент в благоустройстве сделан на комфорте и всестороннем развитии ребенка. Так, на уличных площадках установлены доски для рисования, барабаны и другие элементы, которые привлекают детей и помогают им приобретать новые знания в игровой форме.Озеленение занимает более 50% свободной от застройки территории — там высажены газоны, клумбы, живая изгородь и молодые деревья.

Фасадная концепция детского сада поддерживает архитектурный стиль всего жилого комплекса и вызывает ассоциации с водопадом благодаря песчаным тонам с голубыми элементами по центру. Вокруг здания проложены извилистые дорожки-тротуары в природных тонах, отсылающим к мотивам речного берега.

Жилой квартал «Новое Видное» находится на юге Московской области, в 15 минутах езды от МКАД и в 20 минутах ходьбы от железнодорожной станции Калинина. Проект расположен в удачной локации — рядом Видновский лесопарк и музей-заповедник «Горки Ленинские». Помимо жилых домов в рамках масштабного комплекса планируется построить семь детских садов в общей сложности на 1975 мест, четыре школы для 4450 учащихся, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. На первых этажах домов откроются магазины, кофейни, аптеки и салоны красоты.