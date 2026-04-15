В Красногорске открыли новый детский сад.
Это уже второй детсад в ЖК «Опалиха О3». Он рассчитан на 140 малышей. В детском саду будут работать шесть групп для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов, а также две ясельные группы. Пищеблок в здании свой. На прилегающей территории оборудованы игровые площадки с теневыми навесами и зона для занятий физкультурой.
В штате дошкольного учреждения помимо воспитателей с детьми будут заниматься логопеды, психологи, музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре.
