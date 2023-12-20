Завод «Тонар» ввел новый цех в подмосковном Орехово-Зуево

Производитель прицепной и полуприцепной техники «Тонар» ввел в эксплуатацию новый цех на заводе в деревне Губино в городском округе Орехово-Зуево.

Размер инвестиций в проект составляет 100 млн рублей.

Ввод цеха позволит создать дополнительно 30 рабочих мест.

В здании площадью около 6 тыс. кв. м будут ежедневно изготавливать до 50 комплектующих тормозных суппортов. Данный цех стал девятым на производственной территории завода.

Машиностроительный завод «Тонар» занимается производством прицепной и полуприцепной техники.

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