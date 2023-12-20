Завод «Тонар» ввел новый цех в подмосковном Орехово-Зуево
Производитель прицепной и полуприцепной техники «Тонар» ввел в эксплуатацию новый цех на заводе в деревне Губино в городском округе Орехово-Зуево.
Размер инвестиций в проект составляет 100 млн рублей.
Ввод цеха позволит создать дополнительно 30 рабочих мест.
В здании площадью около 6 тыс. кв. м будут ежедневно изготавливать до 50 комплектующих тормозных суппортов. Данный цех стал девятым на производственной территории завода.
Машиностроительный завод «Тонар» занимается производством прицепной и полуприцепной техники.
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