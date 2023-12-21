В Томске открыт новый хирургический корпус онкодиспансера

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Строительство корпуса обошлось в 3,4 миллиарда рублей. Из них 1,7 миллиарда ушло на 184 единицы тяжелого оборудования.

В корпусе находятся стационар с двух- и трехместными палатами и поликлиническое отделение на 200 посещений в смену. Томичам будут оказывать 53 вида помощи. Ежегодно планируют проводить три тысячи операций.Для этого учреждению нужно более 250 медработников.

При этом мощностей самого онкодиспансера достаточно, чтобы покрыть потребность в онкологической медпомощи для томичей. Также в область ожидается приток онкобольных из других регионов.

© dn1.vtomske.ru

В онкодиспансере предполагается 10 кабинетов с приемами узких специалистов, в которых будут работать порядка 30 онкологов. Второй этаж корпуса предназначен для диагностики. На нем расположены отделения ультразвуковой диагностики, эндоскопии и рентгенологии.Все остальное — хирургическая часть.В учреждении предусмотрено семь операционных. Один этаж полностью выделен под реанимацию.

© tomsk.ru

© tomsk.ru

© tomsk.ru

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