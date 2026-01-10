MAX
В Томске открылась новая поликлиника

В Томске в микрорайоне «Южные ворота» открыли новую поликлинику, которая рассчитана на 20 тысяч жителей района.

В поликлинике установили 521 единицу нового оборудования, включая маммограф, флюорограф и рентгенаппарат. Внутри созданы все условия для прохождения диспансеризации, консультаций со специалистами и амбулаторного лечения.

Объект построен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

