Каширский завод приступил к импортозамещению гофроупаковки из Италии

© inkashira.ru

Бумажную подложку для кондитерских изделий выпускают на Каширском заводе бумажных изделий. Для этих целей семь лет назад основатели завода арендовали помещение и закупили первое оборудование. В этом году мощности завода были увеличены благодаря запуску новой производственной линии.

По словам учредителя Каширского завода бумажных изделий Павла Шанина, новая линия более продвинутая, чем прошлая. Современный электро-масляный станок отличается высокой производительностью и выпускает почти 100 метров гофробумаги в минуту. Это в два раза больше, чем выпускалось на старом оборудовании.

«Каширский завод бумажных изделий» ведет активную политику по импортозамещению материалов из стран Европы. После установки новой производственной линии на заводе смогли создать аналогичный ассортимент бумажных изделий, как у иностранных заводов.

Сырье, почти не уступающее по качеству итальянским производителям, закупается в Санкт-Петербурге, а красят бумагу в Егорьевске.Среди клиентов предприятия компании — «КДВ-групп», АО «Конти-Рус», ООО «Чипита Санкт-Петербург».

© inkashira.ru

«Мы сотрудничаем с михневским заводом, владельцы которого — итальянцы. Раньше они возили бумагу из Италии. Сейчас, можно сказать у себя под боком, нашли нас. Были очень довольны. На данный момент мы практически на 50% заменили им итальянскую бумагу. Работаем дальше, чтобы заменить ее полностью», — подчеркнул Павел Шанин.

В планах у руководства ООО «КЗБИ» расширить площадь склада готовой продукции, продолжать наращивать объемы производства и работать над импортозамещением.

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