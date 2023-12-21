На участке БАМа в Бурятии открыли движение по второму пути

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На Восточно-Сибирской дороге 19 декабря открылось движение поездов по второму пути на перегоне блок-пост 1076-й км — блок-пост 1084-й км. Новая вставка позволит увеличить провозную способность магистрали на участке Лена — Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год.

Работы на этом отрезке Байкало-Амурской магистрали, между Северобайкальском и Нижнеангарском, велись с октября 2021 года в сложных климатических и геологических условиях. Как рассказали в Иркутской группе заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС-Иркутск), на перегоне уложено более 8 км пути и два стрелочных перевода. Также на этом небольшом участке возведены три железнодорожных моста. Протяжённость самого большого из них — 74 м. Кроме того, протянуто 53 км сетей связи.

Вдобавок здесь, на северо-западной оконечности Байкала, параллельно с железной дорогой по берегу проходит автомобильная трасса. Обе проложены по склону Байкальского хребта на разных уровнях. Для укрепления грунта в местах сближения железнодорожной насыпи с автотрассой построено 12 подпорных стенок. Их общая длина составляет около 4 км."Путь был сдан к 15 декабря, и ещё четыре дня понадобилось, чтобы открыть участок для движения поездов", — рассказал заместитель начальника ДКРС-Иркутск Алексей Котельников.

В целом этот участок стал дополнением Мысовых тоннелей — известных в России объектов транспортной инфраструктуры. Во времена строительства магистрали их назвали «ключи от БАМа». По проекту эти четыре тоннеля общей протяжённостью более 5 км единственные на БАМе были построены двухпутными, однако через них был проложен только один путь.

Новая вставка соединила Мысовые тоннели со станцией Нижнеангарск, обеспечив данный участок вторыми путями. При строительстве были соблюдены все необходимые экологические нормы. А чтобы сохранить статус Байкала как самого чистого озера на планете, в насыпи разместили слои геотекстиля. Его задача — собирать талые и дождевые воды с путей в траншеи, по которым они должны попадать в очистные сооружения. Постоянным мониторингом сточных вод занимаются специалисты Центра охраны окружающей среды ВСЖД.

Запуск этой двухпутной вставки позволит увеличить провозную способность всего 750-километрового участка от станции Лена в Иркутской области до Таксимо в Республике Бурятия с 37 до 40 млн тонн в год.

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