На двух перегонах БАМа открыто движение по новым путям
Новую инфраструктуру построили в Республике Бурятия на участке Кюхельбекерская — Ангаракан.
В ходе строительства двухпутной вставки Кюхельбекерская — Кавокта уложили 10 км пути и 4 стрелочных перевода, смонтировали 60 км различных кабельных коммуникаций, возвели 2 моста.
На перегоне Кавокта — Ангаракан также появилась новая двухпутная вставка. Здесь железнодорожники уложили 7 км пути и 2 стрелочных перевода. Строители возвели 8 мостов, среди которых 98-метровый мост через реку Кавокта.
После одновременного открытия движения 17-километровый участок Байкало-Амурской магистрали стал полностью двухпутным.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- РЖД открыли движение по второму пути на перегоне Звонкое &md...современной системой микропроцессорной централизации и автоблокировки.
- После разворота экспорта России на восток основной транспортой артерие...авного труда железнодорожников и строителей в уходящем 2023 году.
- 11 июня дан старт движению грузовых поездов повышенной массы по новым ...километра на этом участке построила «Бамстроймеханизация».
Поделись позитивом в своих соцсетях