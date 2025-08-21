вчера 95 — оцените публикацию — Kотенко Cергей Дорожное строительство На двух перегонах БАМа открыто движение по новым путям © gudok.ru Новую инфраструктуру построили в Республике Бурятия на участке Кюхельбекерская — Ангаракан. В ходе строительства двухпутной вставки Кюхельбекерская — Кавокта уложили 10 км пути и 4 стрелочных перевода, смонтировали 60 км различных кабельных коммуникаций, возвели 2 моста. На перегоне Кавокта — Ангаракан также появилась новая двухпутная вставка. Здесь железнодорожники уложили 7 км пути и 2 стрелочных перевода. Строители возвели 8 мостов, среди которых 98-метровый мост через реку Кавокта. После одновременного открытия движения 17-километровый участок Байкало-Амурской магистрали стал полностью двухпутным. Источник: gudok.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈