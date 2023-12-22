В башкирском Октябрьском при поддержке нефтяников построили ледовый дворец

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21 декабря 2023 года в Октябрьском открылся первый в истории города ледовый дворец. Современный спортивный объект был построен при поддержке «Башнефти» (входит в НК «Роснефть»).

С помощью башкирских нефтяников самый западный город республики получил настоящий новогодний подарок. Здание площадью 6,5 тысяч квадратных метров с трибунами на 800 зрителей будет использоваться не только для занятий хоккеем и фигурным катанием, но станет местом притяжения для всех горожан. В свободное от тренировок время здесь будут проходить массовые катания на коньках.

Первый хоккейный матч в ледовом дворце «Октябрьский» состоялся между местной юниорской командой «Ледяные львы» и их сверстниками из ХК «Девон» (Туймазы).

Проект по возведению спортивного объекта в Октябрьском реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством Башкирии.

На средства башкирских нефтяников было построено здание ледового дворца, установлено современное оборудование, в том числе машина для заливки льда.

После открытия ледового дворца «Октябрьский» доступ к досугу в стиле здорового образа жизни получили десятки тысяч человек.

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