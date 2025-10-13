«Роснефть» начала опытно-промышленную эксплуатацию первого трубопровода из композитных материалов
АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») начала опытно-промышленную эксплуатацию первого трубопровода из композитных материалов вместо традиционных стальных труб. Протяженность первого трубопровода на месторождении им. Мунира Галлямова составила 10 км. Он позволил существенно повысить эффективность транспортировки нефти, экологическую и промышленную безопасность.
Композитный трубопровод — первый этап в создании масштабной производственной инфраструктуры с использованием инновационных разработок в новом нефтеносном районе Башкортостана. Монтаж трубопровода на месторождении им. Мунира Галлямова осуществлен методом свинчивания труб. Скорость монтажа увеличена в 5 раз по сравнению с традиционной сваркой стальных труб.
Композитный трубопровод не подвержен коррозии, не требует электрохимической защиты, антикоррозийного ингибирования и чистки. Гарантированный срок службы такой «трубы» выше в 3 раза — до 50 лет. Более гладкая внутренняя поверхность композитного нефтепровода значительно снижает гидравлические потери при перекачке нефти, а также исключает отложения на стенках труб, которые со временем уменьшают пропускную способность стальных трубопроводов.
Переход на трубы из инновационного материала позволит существенно ускорить строительство новых нефтепроводов и освоения запасов. Проект был инициирован специалистами «Башнефть-Добыча» — оператора АНК «Башнефть» по разработке месторождений углеводородов.
Внедрение инноваций и максимальное раскрытие технологического потенциала один из ключевых приоритетов стратегии «Роснефти». Компания стремится к повышению эффективности производства, опираясь на передовые отечественные разработки и технические решения.
