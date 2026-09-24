Роснефть начала экспорт нефти с «Восток Ойл»

«Роснефть» начала коммерческий экспорт нефти с арктического кластера «Восток Ойл», отправив первые спецтанкеры ледового класса из терминала «Бухта Север».

Первую партию нефти отгрузили 6 сентября — танкер-челнок «Валентин Пикуль» взял на борт 69 тыс. тонн. Вторая партия, более 100 тыс. тонн, отправилась в порт Мурманска на супертанкере «Академик Губкин» (класс Aframax, 120 тыс. тонн, ледовый класс ICE-1А). «Академик Губкин» покинул терминал «Бухта Север» 12 сентября и пришвартовался в Мурманске 17 сентября. Судно построено на отечественной верфи «Звезда», его длина — 250 м, ширина — 44 м, грузовместимость превышает 129 тыс. кубометров. Двигатели могут работать на сжиженном природном газе (СПГ).

Также на восток ушел Aframax «Владимир Мономах», под загрузку встал «Владимир Виноградов». По данным СМИ, с начала сентября загружается уже четвёртый нефтетанкер.

Для проекта построен собственный нефтепровод «Ванкор — Пайяха — Бухта Север» протяженностью почти 800 км и проектной мощностью 100 млн тонн ежегодно.

Текущая добыча на проекте составляет 150 тыс. баррелей в сутки, целевой показатель — 1 млн баррелей в сутки. Во второй половине будущего года из порта «Бухта Север» планируется экспортировать 30 млн тонн сырья. К 2030 году «Восток Ойл» будет давать 50 млн тонн нефти ежегодно, а в случае экономической целесообразности — 100 млн тонн в год.

Сырье премиального качества: крайне низкое содержание серы — от 0,01% до 0,1% и низкая плотность. По данным СМИ, содержание серы менее 0,05%, что также делает его премиальным продуктом.

Ресурсная база проекта оценивается в 51 млрд баррелей, что составляет примерно пятую часть всех разведанных запасов России. Суммарные запасы также оцениваются в 7 млрд тонн нефти. Проект «Восток Ойл» объединяет ресурсы Ванкорского кластера и Пайяхской группы месторождений. Строительство объектов началось в 2020 году в экстремальных условиях — в 400 километрах к северу от полярного круга, что потребовало уникальных инженерных решений. В состав проекта входят как уже эксплуатируемые месторождения Ванкорской группы, так и новые активы на севере Красноярского края.