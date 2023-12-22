На Балтийский завод доставили второй реактор «РИТМ-200» для ледокола «Чукотка» проекта 22220

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На Балтийский завод (входит в ОСК) доставлен ядерный реактор «РИТМ-200», предназначенный для атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220.

Это десятый реактор, который изготовил завод «ЗИО-Подольск» (входит в Атомэнергомаш) по действующему договору на поставку энергетических установок для нового поколения атомоходов. Из Подольска «РИТМ-200» прибыл в порт Санкт-Петербурга на специальном железнодорожном транспортёре. А для перевозки реакторной установки весом 147,5 тонн с территории «Морского порта Санкт-Петербург» на Балтийский завод был задействован плавучий кран «Демаг-1».

Реакторная установка «РИТМ-200» — российский водо-водяной ядерный реактор тепловой мощностью 175 МВт, разработанный в ОКБМ имени И. И. Африкантова. Устанавливается на атомных ледоколах проекта 22220.

Сегодня в акватории Северного морского пути работают четыре атомохода предыдущих поколений и новейшие универсальные атомные ледоколы проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». В настоящее время на Балтийском заводе строится еще два атомохода этой серии — «Якутия» и «Чукотка», которые планируется передать заказчику в 2024 и 2026 годах.

Новейшая реакторная установка «РИТМ-200» входит в состав всех современных атомных ледоколов проекта 22220. Она состоит из двух парогенерирующих блоков и ее главное преимущество — сверхкомпактность и высокая энергоэффективность. «РИТМ-200» обладает интегральной компоновкой, что позволяет обеспечить нахождение всего оборудования внутри корпуса реактора, — рассказал «Медиапалубе» заместитель генерального директор по операционной деятельности «ЗиО-Подольск» Владислав Пайков.

По словам Владислава Пайкова, установка нашла свое применение при строительстве плавучих атомных электростанций и атомный станций малой мощности.

Реакторы «РИТМ-200» хорошо зарекомендовали себя на наших новых универсальных атомных ледоколах, что позволило сделать более эффективной навигацию на Северном морском пути. В перспективе эти же реакторы станут «сердцем» плавучих атомных станций, которые будут обеспечивать энергией Баимскую рудную зону на Чукотке, а также наземной АСММ в Якутии, — сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По словам главы машиностроительного дивизиона Росатома Игоря Котова, над созданием «РИТМ-200» работали сразу несколько предприятий машиностроительного дивизиона. В результате повышена скорость и ледопроходимость ледоколов — важные характеристики для судов в условиях роста грузопотока.

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