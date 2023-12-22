Новосталь-М совершенствует технологии

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На сортопрокатном цехе Абинского электрометаллургического завода установили инновационный калибровочный блок. Это уникальное оборудование позволит предприятию реализовывать продукцию повышенного качества, а также экономичнее использовать ресурсы.

Теперь на существующей линии стана металлопрокат будет проходить высокоскоростную деформацию, а сечение выпускающейся катанки будет соответствовать самым жёстким требованиям по предельным отклонениям российского ГОСТа. Отдельный привод рабочих клетей позволит снизить расход прокатных шайб. Это также сэкономит потребление энергии на производстве.

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