В Тольятти открыт завод по производству дронов для сельского хозяйства и мониторинга

© www.interfax.ru

ООО «Транспорт будущего» открыло первую очередь завода по производству беспилотных авиасистем (БАС) в ОЭЗ «Тольятти».

Первыми к сборке запланированы отечественные БАС для сельского хозяйства, мониторинга и доставки — Гектор S-80. В 2024 году компания планирует произвести более 1,5 тысяч агродронов и других типов БАС массой более 10 кг.

Пока «Транспорт будущего» вложил в разработку моделей БАС и строительство инфраструктуры в Тольятти более 3 млрд рублей, общий объем инвестиций в проект, по данным компании, составляет более 7 млрд рублей.

© www.interfax.ru

«Сейчас агродроны — модель БАС с самым понятным коммерческим применением. Мы провели большую работу с партнерами из отрасли сельского хозяйства и создали беспилотники, учитывающие их опыт работы в поле и лучшие мировые практики, — передал через представителя гендиректор „Транспорта будущего“ Юрий Козаренко. — Помимо этого, были разработаны мобильные комплексы для наземного обслуживания агродронов и система безопасного использования дронов внутри транспортных коридоров. Планируем, что уже весной дроны „Транспорта будущего“ начнут работу по обработке полей в Самарской области в рамках проекта „Дрон-Сервис“».

© www.interfax.ru

Вторая очередь завода, как ожидается, будет запущена к июлю, третья — в декабре 2024 года. Всего там должны наладить выпуск 7 моделей дронов, а также ключевых комплектующих БАС: винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, корпусных деталей.

«Кластер БАС „Транспорта будущего“ в Самарской области предполагает реализацию всей цепочки внедрения БАС в отрасли государства: разработку и производство отечественных комплектующих, испытания, сертификацию, отработку концепций коммерческого применения, сервисное и техническое обслуживание БАС», — отметил Козаренко.

О начале строительства завода было объявлено в апреле 2023 года.

ООО «Транспорт будущего» зарегистрировано в 2021 году в Белгородской области, входит в ГК «ЭФКО». Компания занимается разработкой беспилотных авиасистем, в том числе аэротакси и больших беспилотников массой до 700 кг, которые пока проходят летные испытания.

© www.interfax.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.