В Краснодаре полностью открыли движение по Яблоновскому мосту

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Яблоновский мост полностью открыли для движения по всем четырем полосам для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Объект сдали на год раньше срока.

Новый мост, который соединяет Адыгею и Краснодар, построили рядом с уже существующим, который возвели в середине прошлого века. Работами занималась фирма из Новороссийска «СтройЮгРегион». За возведение всех очередей моста компания получила не менее 5,7 миллиарда рублей.

17 июня было открыто движение по двум полосам нового моста. После этого старый мост, который находится в аварийном состоянии, закрыли. Его решили снести. Полностью открыть объект обещали до конца года.

В ноябре состоялось техническое открытие моста. Фактически для движения уже были доступны четыре полосы. Но часть из них периодически перерывали. Тогда в краевом Минтрансе сообщили, что полноценное открытие планируется на конец ноября — начало декабря.

Сам мост начали строить в 2019 году. Тогда же признали аварийным старый мост.

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