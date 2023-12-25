На фрегате «Адмирал Головко» поднят Андреевский флаг

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25 декабря поднят Андреевский флаг на фрегате «Адмирал Головко».

Многоцелевой надводный фрегат «Адмирал Головко» построен для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах, участия в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую.

Фрегат предназначен для поражения надводных кораблей и судов, конвоев, десантных отрядов, для постановки минных заграждений, поиска и уничтожения подводных лодок противника, поражения наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

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Корабль оснащён современными комплексами ударного ракетного оружия «Калибр», «Оникс», зенитно-ракетными, зенитно-артиллеристскими и артиллеристскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех, обладает высокой маневренностью и оборудован современным навигационным комплексом.

Корабль назван в честь Арсения Григорьевича Головко (1906 — 1962), моряка-надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» заложили на «Северной верфи» в феврале 2012 года, спустили на воду в мае 2020 года.

Заводские ходовые испытания стартовали в конце ноября 2022 года.

«Адмирал Головко» стал первым кораблем проекта 22350, оснащённым газотурбинной установкой (ГТУ) российской разработки.

Полное водоизмещение фрегата проекта 22350 — 5400 тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 метров.

Фрегат развивает скорость до 29 узлов. Автономность — 30 суток. Дальность плавания — 4500 миль. Экипаж — 170 человек. Главная ударная сила — высокоточные крылатые ракеты дальнего действия «Калибр».

Фрегат «Адмирал Головко» усилит Краснознамённый Северный флот и станет третьим кораблём этого типа на Северном Флоте.

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