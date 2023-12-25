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Армия и Флот

На фрегате «Адмирал Головко» поднят Андреевский флаг

 © cdn.tvc.ru

25 декабря поднят Андреевский флаг на фрегате «Адмирал Головко».

Многоцелевой надводный фрегат «Адмирал Головко» построен для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах, участия в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую.

Фрегат предназначен для поражения надводных кораблей и судов, конвоев, десантных отрядов, для постановки минных заграждений, поиска и уничтожения подводных лодок противника, поражения наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

 © cdn.iz.ru

Корабль оснащён современными комплексами ударного ракетного оружия «Калибр», «Оникс», зенитно-ракетными, зенитно-артиллеристскими и артиллеристскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех, обладает высокой маневренностью и оборудован современным навигационным комплексом.

Корабль назван в честь Арсения Григорьевича Головко (1906 — 1962), моряка-надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» заложили на «Северной верфи» в феврале 2012 года, спустили на воду в мае 2020 года.

Заводские ходовые испытания стартовали в конце ноября 2022 года.

«Адмирал Головко» стал первым кораблем проекта 22350, оснащённым газотурбинной установкой (ГТУ) российской разработки.

Полное водоизмещение фрегата проекта 22350 — 5400 тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 метров.

Фрегат развивает скорость до 29 узлов. Автономность — 30 суток. Дальность плавания — 4500 миль. Экипаж — 170 человек. Главная ударная сила — высокоточные крылатые ракеты дальнего действия «Калибр».

Фрегат «Адмирал Головко» усилит Краснознамённый Северный флот и станет третьим кораблём этого типа на Северном Флоте.

 © flot.com

https://ria.ru/...doqwkk655629916

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Источник: https://flot.com/2023/502935/?ysclid=lqkz43g74p808777373

ВМФ, фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350, импортозамещение
  • Jorjio774 Jorjio774
    25.12.2317:23:11

    Отлично. Красивый проект, никакого Зумволта, всё по-классике. Только, там ещё на двух бортах сегодня флаг подняли. В общем, постарались. В добрый путь.   

    Отредактировано: Jorjio774~17:23 25.12.23
    #1274573
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      25.12.2317:25:58

      На 3    

      Публикуйте.

      #1274574
      • Jorjio774 Jorjio774
        25.12.2318:22:17

        Ну, подождём наших морских публикаторов.   

        #1274578
    • Badassgoliath Badassgoliath
      25.12.2317:47:20

      никакого Зумволта,

      Это плавучий утюг который? У них сперва был летучий утюг — Ф117 Стелс (кстати, где он?)

      А потом вот плавучий утюг изобрели.

      #1274577
      • Jorjio774 Jorjio774
        25.12.2318:25:37

        плавучий утюг

        Ну да. Ну, на самом деле, они там технологии новые пытались реализовать. Другое дело, что вышло не очень. А выглядит Зумволт да, футуристично.

        Но мне больше нравятся традиционные конструкции, а то получился эсминец из звёздных войн. Звёздные войны — Атака клоунов.   

        Отредактировано: Jorjio774~18:34 25.12.23
        #1274579
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