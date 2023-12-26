«Калашников» передал заказчику первую партию СВЧ

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла приемку; первая серийная партия отгружена в адрес заказчика.

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В 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия.

«Снайперская винтовка Чукавина обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства, — говорит президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников. — При этом СВЧ сохранила надежность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова, которая продолжает выпускаться концерном «Калашников».

Справка: "Калашников» начал серийное освоение СВЧ в 2023 году. Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, калибр — 7,62×54 мм. Общая длина изделия (с разложенным прикладом и пламегасителем) — 1170 мм, длина ствола — 620 мм. СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.

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