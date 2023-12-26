Новый цех по производству сыров открыли в Калужской области

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В Мосальске 26 декабря состоялось открытие цеха организации «Мосальская сыроваренная компания».

Новых цех по производству сыров будет поставлять на прилавки калужских магазинов качественные молочные продукты.

Производственная мощность на первом этапе уже составила две с половиной тысячи головок сыра в день.

Директор и учредитель предприятия Владимир Пономаренко:

«На этой земле я уже 15 лет. Здесь прекрасная экология, чистая вода. Все это способствует успешной реализации проекта. Мы планируем задействовать в первом цехе 30-35 человек, а с открытием второго — еще 15. Огромное спасибо всем, кто помог нам в реализации проекта — министерству сельского хозяйства, Агентству развития бизнеса, районной администрации, друзьям-инвесторам».

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