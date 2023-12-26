Толстолистовой цех № 1 Алчевского металлургического комбината введен в эксплуатацию

© news.gtrklnr.ru

Толстолистовой цех № 1 Алчевского металлургического комбината ЮГМК после 9 лет простоя снова введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ЮГМК.

«На данный момент цех, который не функционировал 9 лет, работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный рабочий график. Штат персонала составляет 90 человек, включая 36 вновь созданных рабочих мест. Еще 29 человек находятся в стадии оформления», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что запуск ТЛЦ-1 не только способствовал созданию новых рабочих мест, но и позволил расширить ассортимент продукции комбината. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. С момента запуска произведено уже 4200 тонн.

В настоящее время на ТЛЦ-1 активно ведется процесс восстановления работоспособности устройства гидросбива окалины, что существенно повысит качество продукции. Все работы выполняются специалистами цеха.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.