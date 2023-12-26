Сухонский КБК ввёл в эксплуатацию новый цех по производству гофротары

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На Сухонском картонно-бумажном комбинате в г. Сокол Вологодской области построен новый цех по выпуску гофротары, которую используют для упаковки пищевой и бытовой продукции. В новом корпусе смонтировали три производственные линии.

В результате предприятие увеличило выпуск гофротры с 3,4 до 4,6 млн м2.

Проведена работа по оптимизации композиционного состава гофрокартона с использованием более лёгких тестлайнеров и флютинга марки «Премиум» производства ООО «Сухонский КБК». Утверждены новые композиции сырья для производства гофрокартона с пониженной массоёмкостью.

На январь на предприятии запланирована модернизация ещё одного узла поперечной резки гофроагрегата. Это позволит увеличить производительность и делать заготовки меньшего размера. Выпуск продукции увеличится до 5 миллионов м2 в месяц.

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