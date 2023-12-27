В Рощино Ленинградской области открылись новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион

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В Рощино открыла двери новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион, оснащенные самыми современными установками для отопления футбольного поля и заморозки льда.

В спортивном комплексе, который предназначен не только для соревнований по хоккею и фигурному катанию, но и для тренировок местных дворовых команд, созданы удобные раздевалки, тренерские и медицинский кабинет, котельная и гимнастический зал для фигуристов — благодаря им спортивный комплекс может работать зимой и летом.

Справка

Современный спортивный объект был построен в рамках программы реконструкции тренировочной площадки «Рощино Арена».

Первыми на лёд вышли хоккеисты, которые провели турнир «Мемориал Николая Маслова».

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