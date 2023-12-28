Ноябрь. Рост промышленного производства 4,3%

© img.vz.ru

Росстат опубликовал данные о социально-экономическом положении России в январе-ноябре 2023 года.

В ноябре индекс промышленного производства составил 104,3% по сравнению с ноябрём прошлого года, в январе-ноябре — 103,6%.

Опережающими темпами развивались обрабатывающие предприятия. В ноябре объёмы производства обрабатывающего сектора народного хозяйства составили 108,1% к аналогичному периоду прошого года, в январе-ноябре — 107,5%.

Наибольший рост в ноябре среди обрабатывающих производств показали:

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 153,1%,

— производство мебели — 142,0%,

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 138,9%,

— производство лекарственных средств и материлов, применяемых в медицинских целях — 128,8%,

— производство электрического оборудования — 122,8%,

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 121,8%,

— производство кожи и изделий из кожи — 121,5%.

В ноябре проявилась новая тенденция — значительный рост производства лекарств, изделий из кожи, ранее не отмеченных в лидерах.

В целом промпроизводство пока показывает уверенный рост.

Однако темпы роста второй месяц снижаются. Максимум был достигнут в сентябре — 105,6%. В октябре было 105,3%, в ноябре 104,3%.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.