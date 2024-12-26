Российская промышленность уверенно заканчивает 2024 год

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Росстат опубликовал данные о промышленном производстве в январе-ноябре 2024 года.

В ноябре индекс промышленного производства составил 103,7% по сравнению с ноябрём прошлого года, в январе-ноябре 104,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Опережающими темпами продолжают развиваться обрабатывающие производства — 107,2% к ноябрю прошлого года, 108% за 11 месяцев.

Наибольший рост среди обрабатывающих производств в ноябре показали:

— производство прочих транспортных средств и оборудования — 144,2% (131,8% за 11 месяцев),

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 123,1% (133,3% за 11 месяцев),

— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии — 116% (114,1% за 11 месяцев),

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 115,2% (128% за 11 месяцев),

Добывающие производства опять в ноябре снова падали — 98,7% (99,2% за 11 месяцев).

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