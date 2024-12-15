Производство автотранспортных средств за 11 месяцев выросло на 31%

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За 11 месяцев 2024 года на автосборочных предприятиях в нашей стране было собрано в общей сложности 967,4 тыс. единиц автомобильной техники. Это на 31% больше, чем за январь — ноябрь прошлого года.

Все сегменты автотранспортных средств демонстрируют рост производства, а сильнее всего он у легковых автомобилей (+37%). При этом за 11 месяцев в России их было выпущено 720,5 тыс. единиц.

Также с января по ноябрь нынешнего года в РФ было произведено 133,9 тыс. легких коммерческих машин (+19% к АППГ), 98,9 тыс. грузовиков (+12%) и 14,1 тыс. автобусов (+18%).

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