Передачу 119 автомобилей скорой медучреждениям завершили в Подмосковье

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Медучреждения Подмосковья в текущем году поступило 119 автомобилей скорой помощи.

За предыдущие три года было передано на подстанции Московской области свыше 600 автомобилей.

В этом году была осуществлена поставка 83 автомобилей за счет бюджета на подстанции скорой помощи в 50 городских округов. Один автомобиль по поручению губернатора передан ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии. Кроме того, регион получил 28 машин от Минпромторга.

В состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входят 56 подстанций и 83 поста СМП. Их автопарк составляет около 1000 машин.

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