«Ситроникс» разработал ПО для системы управления движением судов в Сочи

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«Росморпорт» завершил работы по оснащению Системы управления движением судов Сочи отечественным программным обеспечением. По результатам внеочередного освидетельствования СУДС Сочи ФГУП «Морсвязьспутник» составлен акт о соответствии берегового объекта всем требованиям Минтранса России.

Перевод работы СУДС Сочи с иностранного на отечественное ПО — пилотный проект Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Морской и речной транспорт», работающего под председательством Генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергея Пылина. Разработчиком программного обеспечения выступило АО «Ситроникс».

Проект в Сочи интересен и важен тем, что в акватории порта наблюдается интенсивное движение судов. Необходимо протестировать СУДС на отечественном ПО в акватории с оживленным движением, чтобы посмотреть, как система справляется с регистрацией сигналов, отображением данных, проверить удобство работы на практике. Для обеспечения технологической независимости нашей страны и защиты ее национальной безопасности вслед за морским портом Сочи планируется замещение иностранного ПО на всех СУДС предприятия, — отметил Сергей Пылин.

Необходимость перехода на российский софт возникла в 2022 году, когда большинство производителей ПО и оборудования из недружественных стран закрыли свои представительства в Российской Федерации, прекратив поддержку своего ПО и оборудования, сообщает пресс-служба компании.

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